شكرا لقرائتكم خبر اتهام نتنياهو بدعم حزب الله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو أمس، بمساعدة جهود حزب الله الدعائية بانتقاده للاتفاق الناشئ لترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

وعلى الرغم من عدم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للاتفاق بوساطة أمريكية، رحبت به كل من إسرائيل ولبنان بذلك.

ووفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل الإسرائيلية، كتب لبيد على تويتر «أتفهم أنه يؤلمك أنك لم تنجح في التوصل إلى الاتفاق، لكن هذا ليس سببا يدعو إلى الانضمام إلى حملة حزب الله الدعائية».

وقد انتقد نتنياهو الاتفاق قائلا إن لبيد سلم موارد إسرائيل الطبيعية إلى لبنان وحزب الله.