اتهام نتنياهو بدعم حزب الله

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وعلى الرغم من عدم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للاتفاق بوساطة أمريكية، رحبت به كل من إسرائيل ولبنان بذلك.ووفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل الإسرائيلية، كتب لبيد على تويتر «أتفهم أنه يؤلمك أنك لم تنجح في التوصل إلى الاتفاق، لكن هذا ليس سببا يدعو إلى الانضمام إلى حملة حزب الله الدعائية».
وقد انتقد نتنياهو الاتفاق قائلا إن لبيد سلم موارد إسرائيل الطبيعية إلى لبنان وحزب الله.
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