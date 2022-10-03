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الكاظمي وبرزاني يدعوان للحوار الوطي

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- بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني أمس، أهمية دور الفعاليات السياسية والاجتماعية في تسهيل التفاهم، وخفض مستوى التوتر، والابتعاد عن التحريض من أجل عراق ديمقراطي اتحادي تكون فيه كلمة الدستور والقانون فوق الجميع.

وشدد الطرفان، في اجتماع بمحافظة أربيل، على ضرورة «اعتماد الحوار الوطني بين جميع القوى السياسية للخروج من حالة الانسداد السياسي التي باتت تؤثر على الوضع العام، وتعرقل تقديم الخدمات للمواطنين، وتهدد بزعزعة الاستقرار، حسب بيان للحكومة العراقية.

واتفق الطرفان على «مواصلة التنسيق المشترك بين بغداد وأربيل لمعالجة عدد من الملفات في مقدمتها مكافحة الإرهاب، والاعتداءات المتكررة على الأراضي العراقية، وألا تكون أرض العراق في أي مكان منطلقا، أو مأوى لتهديد دول الجوار».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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