شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس العربية للتصنيع يبحث مع سفير اليابان تعزيز الشراكة في مجالات التصنيع المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء أركان حرب مهندس "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، السفير" أوكا هيروشى " سفير دولة اليابان فى القاهرة.

خلال اللقاء، تم عرض رؤية العربية للتصنيع بشان تعميق وزيادة نسب التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا فى العديد من مجالات الصناعة المختلفة، بما فى ذلك تدريب الكوادر البشرية.

كما تناولت المباحثات، الإمكانيات التصنيعية بالعربية للتصنيع وما تتمتع به الصناعة اليابانية من خبرات فى مجال السيارات والإلكترونيات والتحول الرقمى والبرمجيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة ومحطات معالجة المياه وعربات مترو الأنفاق ووسائل النقل صديقة البيئة, ومجالات التصنيع المتعددة, إلى جانب مناقشة إمكانية اشتراك الشركات اليابانية فى المشروعات القومية التى تنفذها الدولة ومنها تعديل السيارات المتقادمة وتحويلها إلى سيارات صديقة للبيئة باستخدام الغاز الطبيعى.

فى هذا الصدد، أوضح "مختار عبد اللطيف "أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لتعزيز التعاون المشترك وزيادة فرص الاستثمار مع كبريات الشركات اليابانية فى مجالات صناعية جديدة, لتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة فى الصناعة المحلية ,لافتا إلى بحث زيادة الفرص التسويقية للمنتجات المشتركة فى أسواق الدول الأفريقية والعربية.

من جانبه أكد " أوكا هيروشى " على أهمية الدور المحورى الذى تلعبه الهيئة العربية للتصنيع فى توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع وفقاً لمعايير الجودة العالمية وزيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية ,مشيرا أن الشركات اليابانية متحمسة لعقد الشراكات مع "العربية للتصنيع" لنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية فى مجالات الصناعة المتعددة.

كما أشاد السفير اليابانى بالقاهرة بالقدرات التصنيعية المتطورة بالهيئة فى صناعة السيارات والتى تضاهى أحدث خطوط الإنتاج العالمية.