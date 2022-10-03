شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" مهنئا الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر: ملحمة وبطولات وطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم حزب مستقبل وطن بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وتابع الحزب فى بيان له اليوم: "لقد ضرب الشعب المصري إبان حرب أكتوبر المجيدة، أسمى معاني الفداء والتحدي والصمود، وقدمو ملحمة وطنية وبطولات خالدة تروي قصصًا من المجد والبناء والنجاح، وان انتصارات أكتوبر المجيدة تظل واحدة من أهم وأعظم الانتصارات العسكرية في العصر الحديث، وأيقونة ورمزًا لعلاقة متينة وراسخة وعظيمة بين الجيش والشعب؛ تظل نموذجًا متفردًا عبر التاريخ ..

واستكمل الحزب فى بيانه" إننا وإذ نحتفل اليوم بهذه الذكرى الغالية على قلوبنا، نجدد العهد والثقة في خطوات سيادتكم في المضيّ قدمًا نحو صنع حضارة وتاريخ مشرق لبلادنا يليق بعراقتها وإرثها الإنساني والتاريخي والحضاري، ولا يفوتنا أن نتقدم بتحية إجلال وعرفان وتقدير لجميع شهداء الوطن على امتداد التاريخ الذين قدموا أرواحهم الطاهرة الذكية فداءً لعزة هذا الوطن وكرامته وأمنة، وكل عام ومصر في خير ونماء وأمن وازدهار تحت قيادتكم الحكيمة، وكل عام وقواتنا المسلحة درع هذا الوطن وحصنه الأمين".