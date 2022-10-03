إطلاق مقاتلات هندية بعد تهديد بتفجير قنبلة على متن رحلة من إيران

03 أكتوبر , 2022 مقاتلة هندية (تعبيريّة). أعلنت القوات الجوية الهندية اليوم الإثنين أنها أرسلت بشكل مؤقت طائرات مقاتلة بعد تلقيها معلومات عن وجود تهديد بتفجير قنبلة على متن رحلة لشركة طيران إيرانية. وفي وقت لاحق، أفادت القوات الجوية الهندية في بيان بأنها تلقت معلومات من طهران تفيد بتجاهل الأمر وواصلت الرحلة طريقها.

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