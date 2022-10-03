انت الان تتابع خبر التعليم تتخذ قراراً يخص العام الدراسي 2022/2021 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان تلقته الـسومرية نيوز، انه" استنادا الى الصلاحيات القانونية المخولة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، وسعيا منها الى معالجة حالات الطلبة وتمكينهم من تحقيق متطلبات الدراسة الجامعية قررت وزارة التعليم اعتبار العام الدراسي 2022/2021 سنة عدم رسوب للطلبة الذي ترقن قيودهم في الدراسات الأولية الصباحية والمسائية في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية".وبهذا الصدد، وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات والكليات والمعاهد بـ"إصدار الأوامر اللازمة بالمعالجة حسب المادة (18/ثالثا) من التعليمات الامتحانية رقم 134 لسنة 2000 المعدلة وتأشير حالات الطلبة على وفق السياقات العلمية والأكاديمية المعتمدة".