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تحديد موعد انطلاق الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الاتحاد في بيان على موقعه الرسمي انه "قرّرَ الاتحادُ العراقيّ لكُرةِ القدم، إقامةَ قرعة الدوري المُمتاز للموسمِ (٢٠٢٣/٢٠٢٢) يوم الخميس المُوافق (2022/١٠/٦) في قاعةِ المحطةِ في العاصمةِ بغداد في الساعةِ السادسة مساءً".

وأضاف ان "موعدُ انطلاق منافساتِ الموسم (٢٠٢٣/٢٠٢٢) يوم الأحد المُوافق (2022/١٠/٩)".
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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