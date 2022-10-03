انت الان تتابع خبر 15 فرقة إطفاء تتدخل... حريق ضخم في مجمع تجاري جنوبي العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "فرق الدفاع المدني أحكمت سيطرتها الكاملة على امتداد حريق اندلع داخل مجمع سيد للأثاث الذي يحتوي على اثاث متنوع مشيد من ألواح السندويج بنل سريع الإشتعال والمخالف لتعليمات السلامة والمغلف بالأليكبوند المخالف أيضآ يجاوره معمل للجبس مخالف هو الآخر في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار".وأشارت إلى أنها استنفرت فرقها "وزجت بـ 15 فرقة إطفاء تخصصية واخرى سانده لتحكم السيطرة التامة لتنهي أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".

وطالبت المديرية، وفق البيان، "بفتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق".