انت الان تتابع خبر بالسرقة والدكة العشائرية.. القبض على عدد من المتهمين في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان ‎"قوة من اللواء ‏السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري مع مفرزة من مكتب مكافحة إجرام ‏حي العامل، تمكّنت من إلقاء ‏القبض على اثنين متهمين مطلوبين وفق أحكام المادة 443 (سرقة) في منطقة ‌‏(شهداء البياع) ".وأضافت ان "قوة من اللواء ذاته بالاشتراك مع مفرزة من استخبارات اللواء ومفرزة من مكتب ‏استخبارات الرشيد، بدلالة أحد المشتكين، تمكّنت من إلقاء القبض على اثنين متهمين مطلوبين بجريمة (الدكة ‏العشائرية) وفق أحكام المادة 2/4 (إرهاب) في منطقة (التراث) ".

‏وأشارت القيادة الى انه "تم تسليمهم اصولياً إلى جهة الطلب لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم ".

