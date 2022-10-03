انت الان تتابع خبر بالسرقة والدكة العشائرية.. القبض على عدد من المتهمين في بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري مع مفرزة من مكتب مكافحة إجرام حي العامل، تمكّنت من إلقاء القبض على اثنين متهمين مطلوبين وفق أحكام المادة 443 (سرقة) في منطقة (شهداء البياع) ".
وأضافت ان "قوة من اللواء ذاته بالاشتراك مع مفرزة من استخبارات اللواء ومفرزة من مكتب استخبارات الرشيد، بدلالة أحد المشتكين، تمكّنت من إلقاء القبض على اثنين متهمين مطلوبين بجريمة (الدكة العشائرية) وفق أحكام المادة 2/4 (إرهاب) في منطقة (التراث) ".
وأشارت القيادة الى انه "تم تسليمهم اصولياً إلى جهة الطلب لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم ".
وأضافت ان "قوة من اللواء ذاته بالاشتراك مع مفرزة من استخبارات اللواء ومفرزة من مكتب استخبارات الرشيد، بدلالة أحد المشتكين، تمكّنت من إلقاء القبض على اثنين متهمين مطلوبين بجريمة (الدكة العشائرية) وفق أحكام المادة 2/4 (إرهاب) في منطقة (التراث) ".
وأشارت القيادة الى انه "تم تسليمهم اصولياً إلى جهة الطلب لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم ".