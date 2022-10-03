إنسحاب القوات الروسية من ليمان وتقدم أوكراني .. الأوضاع تنقلب

الشارقة - اميمة ياسر - علق المحلل الروسي، بوريس روزين، على استعادة أوكرانيا لمدينة ليمان في هجوم مضاد قوي، محذرا من أن روسيا تواجه “وضعا حرجا”.

ونشر روزين، وهو مدون حرب روسي مقيم في شبه جزيرة القرم، تحديثا عن الجهود الروسية، ويعتبر تلخيصه للوضع الحالي “مروعا”، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية تضغط على مواقعها بالقرب من منطقتين جنوبتين.

وكتب روزين: “بحلول مساء يوم 2 أكتوبر، ساء الوضع في اتجاه نيكوبول، العدو يتقدم جنوبا نحو بيريسلاف عبر البلقا الذهبي. قد يصبح الوضع حرجا في المستقبل القريب”.

نيكوبول مدينة تقع على طول نهر دنيبرو في جنوب أوكرانيا، بالقرب من حدود منطقتي خيرسون وزابوريجيا.

وقال روزين إن القوات الأوكرانية تمتلك “تفوقا عدديا كبيرا في القوى البشرية”، و القتال مستمر على طول خط التماس بأكمله مع تقدم جيشها جنوبا”.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، يوم السبت، أن قواتها انسحبت من ليمان وهي مدينة في منطقة دونيتسك كانت تستخدمها قوات البلاد كمركز للنقل والخدمات اللوجستية.

ويعد ذلك واحدا من أهم الانتصارات حتى الآن للجيش الأوكراني في صد الروس وقوبل بالسخرية والانتقاد من شخصيات إعلامية روسية.

وقال تقرير صادر عن معهد دراسات الحرب: “سجل الفضاء المعلوماتي الروسي، المكون من دعاية الكرملين والنقاد والمدونين، الهزيمة نتيجة لفشل القيادة العسكرية الروسية في إرسال تعزيزات في الوقت المناسب، بينما انتقد علنا الإخفاقات البيروقراطية المتكررة أثناء التعبئة”.