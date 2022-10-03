شكرا لقرائتكم خبر عن حسين زين يجتمع مع رؤساء القطاعات بـ"الوطنية للإعلام" لمناقشة الإستعدادات لـCOP27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اجتماعاً هاماً مع رؤساء القطاعات بالهيئة للوقوف على آخر الإستعدادات التي تجريها الهيئة لتغطية الحدث الهام وهو COP27.

استهل حسين زين الاجتماع بأهمية هذا الحدث في ظل ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن مصر ستجعل من قمة المناخ نقطة تحول جذرية في جهود المناخ الدولية بالتنسيق مع جميع الأطراف لصالح أفريقيا والعالم بأسره.

وأضاف حسين زين، أن حديث الرئيس السيسي يعكس أهمية الحدث للدولة المصرية ومدى تأثيره المتوقع عالمياً وهو ما جعل من مدينة السلام – شرم الشيخ – محط أنظار العالم بحكم إستضافتها لفعاليات مؤتمر الأطرف لتغيير المناخ COP27 وإستقبالها ما يقرب من 30 ألف مشارك للحديث والتفاوض بشأن قضايا التغيرات المناخية.

وتابع، "لذلك وجب علينا كهيئة إعلامية الإستعداد الجيد من أجل خروج هذه القمة في أجمل صورة تليق بمكانة مصر وجمهوريتها الجديدة وعلينا والكلام لحسين زين الاهتمام بكافة التفاصيل مهما كانت دقتها"، مشيرا الى أن الدولة المصرية استطاعت في غضون ستة أشهر فقط تنظيم واستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية بكل ما في ذلك من تجهيزات ونقل تليفزيوني أشاد به العالم والوسط الرياضي على وجه الخصوص.

ولفت إلى أن مؤتمر الأطرف لتغيير المناخ COP27 يعد إختبار أصعب وأهم يكتسب أهميته من عدة محاور أولها الإهتمام الدولى بالقضية ذاتها فضلاً عن أنه يشهد إهتمام وحضور العديد من رؤساء الدول والحكومات في إشارة لأهمية القضية المطروحة للجنس البشرى عموماً ويتسع نطاق الاهتمام بها إتساعاً كبيراً، بالإضافة إلى أن المؤتمر سيضع مصر في بؤرة الاهتمام العالمي بشكل ملحوظ وأكد على أن مصر بقيادتها السياسية وحكومتها وأجهزتها وأبنائها قادرون دوماً على أن يكونوا على قدر المسئولية وإبهار العالم بما يمكن تحقيقه على أرض مصر.

وطالب حسين زين، المهندسة رئيس القطاع الهندسي إستعراض التجهيزات التي جرت حتى وقتنا الراهن والمتبقي منها مقرونة بجدول زمنى مخطط لإستكمال التنفيذ، وفى هذا الصدد أوضحت رئيس القطاع الهندسى كافة الإجتماعات التي تمت مع مختلف الوزارات والأجهزة والزيارات الميدانية التي جرت لمقر الإنعقاد والقاعات التي ستستضيف الفاعليات وتجهيزات البنية التحتية وخطط الطوارئ والتنسيق المتواصل مع مسئولي الأمم المتحدة والذين أبدو إستحسان شديد من تجاوب الهيئة لتنفيذ كافة المتطلبات التقنية والهندسية الأمر الذى لغى فكرة تعاملهم مع دولة من دول العالم النامي في بداية مراحل التحضير.

ووجه زين رؤساء قطاعات الأخبار والتليفزيون والإذاعة إلى ضرورة الاهتمام بالشكل البرامجي تمهيداً لهذا الحدث وتنفيذ خطة مدروسة للبروموهات والتنويهات وتسليط الضوء على ورش العمل التي تعقد بمختلف المحافظات إستعداداً لهذا الحدث.

وشدد حسين زين، على ضرورة الإستعداد الجيد من جانب الهيئة على تغطية كافة فعاليات المؤتمر والتجهيزات المقررة لمد كافة الوكالات الإخبارية والقنوات المصرية والعالمية بكل الفعاليات التي سيشهدها المؤتمر على مدار الساعة.

وعلى جانب آخر إستعرض مع رؤساء القطاعات الشكل البرامجي الذى يكمل الشق الإخبارى لتغطية فعاليات المؤتمر ورفع وعى المشاهد من الآن للقضايا البيئية وفى مقدمتها قضية تغيير المناخ ووجه زين في ختام الاجتماع إلى ضرورة عقد غرفة عمليات على مدار الساعة لمتابعة كافة التجهيزات وتذليل أي صعوبة مفاجئة والعمل على حلها بشكل سريع بالتنسيق المشترك بين القطاعات المعنية على مستوى الهيئة وخارجها.