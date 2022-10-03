القاهرة - سامية سيد - تضمنت تصريحات المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب عدد من الرسائل الهامة في مستهل دور الانعقاد الثالث، نستعرضها كما يلى:

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 رسائل هامة من رئيس مجلس النواب فى مستهل دور الانعقاد الثالث..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012