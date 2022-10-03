شكرا لقرائتكم خبر عن 10 رسائل هامة من رئيس مجلس النواب فى مستهل دور الانعقاد الثالث..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تضمنت تصريحات المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب عدد من الرسائل الهامة في مستهل دور الانعقاد الثالث، نستعرضها كما يلى:
- المجلس بصدد جدول أعمال برلمانى حافل بأعباء جسام جدول يتضمن العديد من الموضوعات التى تستجيب لمتطلبات الوطن فى هذه المرحلة المهمة.
- إنجازاتنا الحقيقية لن تقاس بكم التشريعات واستخدام الأدوات الرقابية فحسب بل بمدى تقدمنا فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضرورية لاستكمال مسيرة بناء جمهوريتنا الجديدة.
- هناك تحديات باتت تفرضها الأزمات الدولية المتلاحقة والتى وضعت جميع دول العالم أمام واقع بالغ التعقيد.
- جميعا نلمس الدور الوطنى لقواتنا المسلحة فى حفظ الأمن وحفظ مقدرات الوطن فى كافة ربوع مصر.
- مجلس النواب يؤكد دعمه الكامل لكافة الخطوات الحثيثة التي تتبعها قواتنا المسلحة بقيادة قائدها الأعلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
- أننا على يقين بأن قدرتنا الحقيقية على المواجهة تكمن فى تماسك جبهتنا الداخلية ووحدتنا الوطنية.
- سنتسنكمل ما بدأناه من التنسيق المتكامل بين المجلس والحكومة فى مختلف الموضوعات للوصول إلى حلول توافقية تخدم مصلحة الوطن والمواطن.
- عادة ما يتزامن بدء دور الانعقاد مع ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، التى خاضت فيها قواتنا المسلحة معركة الشرف لتقهر الهزيمة فى ملحمة تاريخية نستلهم منها دائماً القدوة.
- هدفنا الوفاء بطموحات واحتياجات المواطن، والنظر المتعمق فى أسباب أى مشكلات ومعالجتها.
- الحديث عن المشكلة الاقتصادية لم يعد أمراً محلياً أو مقصوراً على الدول النامية إنما بات يهدد النظام الدولى كله.