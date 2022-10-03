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10 رسائل هامة من رئيس مجلس النواب فى مستهل دور الانعقاد الثالث..تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - تضمنت تصريحات المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب عدد من الرسائل الهامة في مستهل دور الانعقاد الثالث، نستعرضها كما يلى:

  1. المجلس بصدد جدول أعمال برلمانى حافل بأعباء جسام جدول يتضمن العديد من الموضوعات التى تستجيب لمتطلبات الوطن فى هذه المرحلة المهمة.
  2. إنجازاتنا الحقيقية لن تقاس بكم التشريعات واستخدام الأدوات الرقابية فحسب بل بمدى تقدمنا فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضرورية لاستكمال مسيرة بناء جمهوريتنا الجديدة.
  3. هناك تحديات باتت تفرضها الأزمات الدولية المتلاحقة والتى وضعت جميع دول العالم أمام واقع بالغ التعقيد.
  4. جميعا نلمس الدور الوطنى لقواتنا المسلحة فى حفظ الأمن وحفظ مقدرات الوطن فى كافة ربوع مصر.
  5. مجلس النواب يؤكد دعمه الكامل لكافة الخطوات الحثيثة التي تتبعها قواتنا المسلحة بقيادة قائدها الأعلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
  6. أننا على يقين بأن قدرتنا الحقيقية على المواجهة تكمن فى تماسك جبهتنا الداخلية ووحدتنا الوطنية.
  7. سنتسنكمل ما بدأناه من التنسيق المتكامل بين المجلس والحكومة فى مختلف الموضوعات للوصول إلى حلول توافقية تخدم مصلحة الوطن والمواطن.
  8. عادة ما يتزامن بدء دور الانعقاد مع ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، التى خاضت فيها قواتنا المسلحة معركة الشرف لتقهر الهزيمة فى ملحمة تاريخية نستلهم منها دائماً القدوة.
  9. هدفنا الوفاء بطموحات واحتياجات المواطن، والنظر المتعمق فى أسباب أى مشكلات ومعالجتها.
  10. الحديث عن المشكلة الاقتصادية لم يعد أمراً محلياً أو مقصوراً على الدول النامية إنما بات يهدد النظام الدولى كله.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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