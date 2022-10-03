90 فيلمًا من 29 دولة.. تفاصيل الدورة 38 لـ"الإسكندرية السينمائي" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، اليوم الإثنين، تفاصيل الدورة 38 التي تنطلق في الفترة من 5 حتى 10 أكتوبر الجاري.

قال الأمير أباظة رئيس المهرجان إن الدورة الحالية ستشهد مشاركة 90 فيلما من 29 دولة من حوض البحر المتوسط، على مستوى 4 مسابقات، فيما تحمل النسخة 38 اسم النجم محمود حميدة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته رقم 38، المنعقد اليوم الإثنين، في حضور عصام زكريا المستشار الفني للمهرجان، ميرفت عمر نائب رئيس المهرجان، ومحمد مرسي مخرج الافتتاح والختام.

أشار أباظة كذلك إلى تكريم 11 كتابًا، بينها: كتاب "مذكرات إسماعيل ياسين" للكاتب منير محمد إبراهيم، و"سعيد الشيخ فنان بدرجة أستاذ" إعداد غادة جبارة، و"إمام عمر مذيع الزمن الجميل" إعداد الكاتب الصحفي أحمد سعد الدين، و"محمود حميدة نجم الفن السابع" لعاطف بشاي، و"دنيا بنت سمير ودلال" للناقد طارق الشناوي، و"سعيد حامد رائد سينما الشباب" للكاتب الصحفي عرفة محمود، و"سمير صبري.. حكاية حب" للكاتبة الصحفية هبة شوقي، و"فطين عبد الوهاب ساحر الكوميديا" للأستاذ الدكتور وليد سيف، "أحسن ١٠٠ فيلم كوميدي مصري" إعداد وتحرير الناقد أحمد شوقي بمشاركة ٢٠ ناقدًا وكاتبًا، و"أثر الفراشة..أبية فريد الزغبي.. أول مديرة تصوير سينمائي" لعزة إبراهيم، و"علي إسماعيل..غرام في السينما" لدكتورة رانيا يحيى.

وقد قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي اختيار تونس ضيف شرف الدورة الثامنة والثلاثين التي تحمل اسم النجم محمود حميدة، احتفالًا بعام الثقافة المصرية التونسية 2021-2022.

وأعلنت المهرجان عن تكريم الفنانة دنيا سمير غانم، ضمن فعاليات دورة هذا العام، كما سيتم تكريم النجمة الفرنسية ماريان بورجو في حفل الافتتاح الذي يقام في الثامنة مساء الأربعاء الموافق 5 أكتوبر المقبل بمكتبة الإسكندرية بحضور وزيرة الثقافة ومحافظ الإسكندرية وعدد من نجوم السينما المصرية والعربية والأوروبية.

كما أعلنت إدارة المهرجان عن الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية ، ويتنافس فيها نحو 14 فيلما من أكثر من 14 دولة وهي "حكاية في دمشق" من سوريا، ومن لبنان فيلم "بيروت هولدم"، ومن اليونان فيلمي "لوجر" و"طنين العالم"، وفيلم "I Cassamortari" من إيطاليا، و"عصيان" من تونس، وفيلم "عامود رئيسي"، وهو إنتاج فرنسي سويسري إيطالي مشترك، وفيلم "الكوكب" من إنتاج أمريكي إسباني مشترك، وفيلم "سافا" إنتاج كرواتي صربي بوسني مشترك، ومن الجزائر فيلم "سولا"، ومن كرواتيا فيلم "المحادثة"، ومن المغرب فيلم "السلعة"، وفيلم "المسافات بيننا" من سلوفينيا، وفيلم "القلعة البيضاء" من البوسنة والهرسك وكندا.​​