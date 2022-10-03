لبنان: هناك ملاحظات على العرض الأمريكي لترسيم الحدود

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - ( د ب أ )

أعلن نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بوصعب بعد انتهاء اجتماع في قصر بعبدا لبحث العرض الذي قدّمه الوسيط الأمريكي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية أموس هوكشتاين أن هناك ملاحظات على العرض ولبنان حصل على كامل حقه في حقل قانا.

وعقد في قصر بعبدا بعد ظهر اليوم الإثنين اجتماع برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ضم رئيسي الحكومة والمجلس النيابي نجيب ميقاتي ونبيه بري بالإضافة إلى فريق تقني واستشاري بحضور بو صعب للبحث في العرض الأمريكي حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وقال بو صعب " الفريق التقني وحّد كافة الملاحظات على العرض الخطي الذي قدّمه الوسيط الأمريكي المتعلق بترسيم الحدود ليتم رفع تقرير بوقت قريب ويرسل للوسيط الأمريكي كرد على الطرح الأخير".

ولم يكشف بو صعب عن طبيعة الملاحظات، وقال "أمل خلال غد على أبعد حد أن يكون الرد اللبناني على العرض الأمريكي قد أرسل إلى الوسيط الأمريكي".

وأشار إلى أن "لبنان من خلال هذا الاتفاق سيحصل على كامل حقوقه من حقل قانا".