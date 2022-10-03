بـ 5 ملايين جنيه.. رصف شارع المدارس بحي المنتزه في الإسكندرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الإثنين، إشارة رصف شارع المدارس بحي المنتزه أول، عقب الانتهاء من أعمال المرافق، بتكلفة 5 ملايين جنيه، وذلك في استجابة لشكاوى المواطنين وأولياء الأمور.

قال الشريف إنه أصدر تعليماته لجميع الأجهزة التنفيذية بسرعة البدء في أعمال إعادة الشيء لأصله بشارع مدارس القدس، بطول 1 كيلو متر وعرض نحو 12 مترًا، ويضم 7 مدارس.

أشار إلى أن أعمال كانت تُجرى لشركات المرافق من الصرف الصحي والغاز والاتصالات وغيرها، مؤكدًا حرص المحافظة على سرعة الانتهاء من رصف الشارع بالتزامن مع عودة المدارس واستعدادًا لموسم الشتاء.

جاء ذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب بدائرة المنتزه أول، واللواء محمد عبدالله، رئيس حي المنتزه أول، وأمل محمود، مدير مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية.