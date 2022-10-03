"أرقى العقارية" تحصل على تراخيص واعتمادات "آي بيرنس بارك العاصمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- صفاء أرناؤوط:

أعلنت أرقى للتطوير العقاري حصولها على التراخيص والاعتمادات من عدة جهات هامة تشرف على إنشاء مشروع أبراج "آي بزنس بارك" بالعاصمة الإدارية الجديدة، للتأكد من سلامة كل الخطوات وتأكيد اعتماد الجهات الهامة المسؤولة عن تسلم المشروع، بحسب بيان من الشركة اليوم الاثنين.

وأشارت الشركة إلى من بين هذه الاعتمادات اعتماد كامل اللوحات المعمارية لأبراج المشروع من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

وقال أحمد جمال الرئيس التنفيذي للشركة إن "أرقى" قاربت على إنهاء ما يزيد عن 80% من أعمال الخرسانات بمشروع أبراج "آي بزنس بارك" العاصمة الإدارية الجديدة، مستهدفة الوصول إلى 100% من الإنشاءات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أنه من المخطط الانتهاء من كافة الأعمال الخرسانية على إجمالي مسطح الأرض ليبدأ المشروع في الارتفاع بأدواره لاحقًا ابتداءًا من الدور الرابع تحت الأرض "الجراچات" وانتهاءاً بالدور الـ25 "سكاي لونچ"، بإجمالي مساحة تبلغ 21 ألف متر مربع.

وأطلقت شركة أرقى للتطوير العقاري مشروع أبراج "I Business Park" (تجاري إداري فندقي) بالعاصمة الإدارية الجديدة في عام 2020 باستثمارات 2.5 مليار جنيه، ومن المخطط أن يتم تسليم المرحلة الأولى من المشروع في 2024، وفقًا لتصريحات سابقة عن الشركة.