انت الان تتابع خبر على خلفية الاستفتاءات.. دول أوروبية تستدعي السفراء الروس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واعلنت السفارة الروسية في باريس أن "السفير استدعي الى وزارة الخارجية اليوم"، دون ذكر الأسباب.

واستدعى وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي السفير الروسي ألكسندر زميفسكي بسبب الاستفتاءات حول اعتماد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك إقليمي خيرسون وزابوروجيه في روسيا.



ووصف إجراء الاستفتاءين بأنه "انتهاك للقانون الدولي".

كما استدعت وزارة الخارجية الإستونية السفير الروسي بخصوص الاستفتاءات.

وقالت وكالة "تاس" إن وزارة الخارجية الإسبانية "استدعت السفير الروسي في مدريد للاسباب ذاتها".

وتم ايضا استدعاء ممثل عن السفارة الروسية إلى وزارة الخارجية السلوفاكية بسبب الاستفتاءات.

كما دعت قيادة الاتحاد الأوروبي دبلوماسيا روسيا رفيع المستوى إلى بروكسل على خلفية الاستفتاءات، وأعربت بروكسل عن إدانتها لانضمام 4 مناطق جديدة إلى روسيا.



في الفترة من 23 إلى 27 ايلول، أجريت استفتاءات بشأن انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك إقليمي خيرسون وزابوروجيه في روسيا.