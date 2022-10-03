شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "خارجية النواب" يرصد أهم ملفات اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثاني ما تم إنجازه بدور الانعقاد الأول والثاني، وفقا لما أكده النائب كريم درويش رئيس اللجنة، مضيفا:" نعمل خلال الفترة المقبلة على استكمال ما تم إنجازه فى إطار المحافظة على التوازن العلاقات والقوى الدولية لمصر".

وتابع فى تصريحات لـ"الخليج 365" :" ستعمل لجنة العلاقات الخارجية على تعزيز الشراكة مع الدولة الصديقة والمشاركة فى كافة المحافل الدولية البرلمانية كبرلمان البحر الأبيض المتوسط وغيرها".

وأشار إلى أن من أولويات اللجنة أيضا فتح المجال أمام الصادرات المصرية وخاصة الحاصلات الزراعية وأيضا العمل على جذب الاستثمارات الأجنية وتشجيع الشركاء الدوليين على الاستثمار فى مصر، وخاصة فى منطقة قناة السويس التي تعتبر مدخل أفريقيا، وذلك من أجل خلق فرص عمل للشباب".

وأكد أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب تعمل أيضا على ملف زيادة أعداد السياح لمصر من كافة الدول، مضيفا :" من أولويات اللجنة أيضا ملف المصريين فى الخارج والذى يعد علي رأس أولويات اللجنة والعمل علي تذليل أي عقبات تواجهم في الخارج".

وأشار إلي أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب مستمرة فى الضغط على وزارة الخارجية بملف مكاتب التصديقات نظرا لمعاناة المواطنين بسبب قلة أعداد مكاتب التصديقات داخل الجمهورية والعمل على أهمية افتتاح مكاتب تصديقات بالمحافظات".

وكان النائب كريم درويش فاز بالتزكية برئاسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بينما فاز النائب طارق الخولي عضو تنسيقية شباب الأحزاب بوكالة اللجنة، كما فازت النائبة سحر البزار بمنصب الوكيل، وفازت النائبة أميرة صابر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمنصب أمين السر، وكلها جاءت بالتزكية إذ لم يترشح أحد أمامهم.

وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط وإجراءات انتخابات اللجان النوعية، حيث تنص المادة 41 على أن يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.

ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

ووفقا للمادة 42 تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان، وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية، ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.

يذكر أن مجلس النواب يضم عدد 25 لجنة نوعية، وهى (1-لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. 2-لجنة الخطة والموازنة. 3-لجنة الشئون الاقتصادية. 4-لجنة العلاقات الخارجية. 5-لجنة الشئون العربية. 6-لجنة الشئون الأفريقية. 7-لجنة الدفاع والأمن القومى. 8-لجنة الاقتراحات والشكاوى. 9-لجنة القوى العاملة. 10- لجنة الصناعة. 11- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 12- لجنة الطاقة والبيئة. 13- لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية. 14-لجنة التعليم والبحث العلمى. 15-لجنة الشئون الدينية والأوقاف. 16-لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة. 17-لجنة الإعلام والثقافة والآثار. 18-لجنة السياحة والطيران المدنى. 19-لجنة الشئون الصحية. 20-لجنة النقل والمواصلات. 21-لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 22-لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير. 23-لجنة الإدارة المحلية. 24-لجنة الشباب والرياضة. 25-لجنة حقوق الإنسان. وتعاون هذه اللجانُ المجلسَ فى ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية".