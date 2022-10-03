شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع شنط مدرسية للطلاب وتوفير منافذ غذائية متحركة مخفضة.. أبرز فعاليات "مستقبل وطن" فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الاثنين، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة القاهرة وزعت أمانة مدينة بدر، عددأ كبير من حقائب المستلزمات المدرسية علي عدد من الطلاب في الدائرة، مع بدء العام الدراسي الجديد، حيث قامت الأمانة بتوزيع نحو 2000 حافظات تحتوي علي جميع الاحتياجات الدراسية من "كشاكيل - اقلام - مسطرة"، علي خمس مدارس في نطاق القسم، بهدف المساهمه في توفير الاحتياجات المدرسية للطلاب.

كما وزعت أمانة قسم الزيتون، عدد كبير من المستلزمات المدرسية علي عدد من الطلاب في الدائرة وقد ابدي الطلاب فرحتهم بهذه اللفته الكريمة التي يحرص عليها الحزب علي تقديمها مع بداية العام الدراسي الجديد من كل عام.

وفي محافظة الجيزة وزعت أمانة قسم الطالبية، هدية الرئيس على تلاميذ المدارس الابتدائية احتفالاً ببدء العام الدراسي الجديد وتتضمنت الهدايا مجموعة متكاملة من المستلزمات المدرسية، وفي الوقت ذاته افتتحت أمانة الحزب معرضاً بمنطقة الكونيسة لبيع حلوى المولد النبوي الشريف بأسعار مخفضة تخفيفاً عن الأهالي.

كما واصلت أمانة قسم الحوامدية، فتح أبواب أكبر شادر لبيع الخضروات بنسب خصم تصل إلى 50% وسط إقبال متزايد من أهالي مدينة الحوامدية والقرى المجاورة.

ووسط حضور جماهيري كبير شهد مركز أبو النمرس ختام مسابقة الدور الأول من مسابقة دوري مستقبل وطن على مستوى المركز بتتويج فريق أبو النمرس بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق عرب أبو النمرس وقام أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بتتويج الفريق البطل ومنح الميداليات لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

وفي محافظة الإسكندرية، أقامت أمانة قسم ثالث المنتزة، بمتابعة منفذ الأدوات المدرسية المخفضة بشارع السوق خورشيد، بحضور أمين الدائرة وأمينة المرأة، وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين في بداية العام الدراسي الجديد.

كما نظمت أمانة قسم الدخيلة، ندوة عن العلاقات العامة والإعلام واهميتهم، وتم توضيح مفهوم مصطلح الإعلام ومفهوم العلاقات العامة، ومدى أهمية المجال الإعلامي وتأثيره على المُجتمعات، وأهمية التحقق من صدق الأخبار قبل تداولها، وفي غضون ذلك نظمت الأمانة، نشاط رياضي وثقافي على شاطىء بيانكى للشباب، وفى جلسة حوارية قامت امين التدريب والتثقيف بالتحدث مع الشباب وحثهم على المشاركة السياسية والمجتمعية والعمل على زيادة ثقافتهم الرياضية والسياسية، لانهم بناة المستقبل وعرضت لهم اهداف حزب مستقبل وطن الذى يسعى من خلالها للتنمية المستدامة فى كل مجال للنهوض بالدولة والمجتمع.

كما نظمت أمانة قسم مينا البصل، ندوة حول الصحة، وكيفية الحفاظ عليها، وأهم نصائح الحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض، والحفاظ على اللياقة البدنية، وعلاقة ذلك بالمستوى الدراسي للأطفال وتأثيره على الاستيعاب والذاكره.

كما نظمت أمانة قسم المنتزة ثان، ختام دوري مستقبل وطن لكرة القدم وتوزيع الجوائز على الفائزين، وشهدت البطولة منافسة قوية بين جميع الفرق، بهدف تنمية الروح الرياضية، وفي لفتة طيبة، أهدت الفرق الثلاثة الأولى في البطولة ميدالياتها للمهندس رمضان حسين احتفاء به وتقديرا لجهوده المتميزة داخل أمانة المنتزة ثان.

وفي محافظة أسيوط، أقامت أمانة قسم ثان أسيوط، نهائي دوري مستقبل وطن في نسخته الرابعة بحسم فريق نادى ناصر اللقب علي نظيره نادي عزت جلال بهدفين مقابل لا شئ للفريق المهزوم، وكرم الفريق الفائز مقدماً لهم الميدليات وكأس الدوري مهنئهم علي ما قدمو من جهد وادائهم المشرف والذي يتحلي بالروح الرياضية السليمة.

وفي محافظة الدقهلية، أقامت أمانة شرق المنصورة، لقاء القمة في ختام دوري مستقبل وطن لكرة القدم بنسخته الرابعة، والمقام علي ملعب جديلة بالمنصورة، وأسفرت عن فوز فريق كفر البدماص متوجاً بطلاً للدوري الأمانة علي مستوي المركز.

وفي محافظة دمياط، أقامت أمانة مدينة رأس البر، ختام دوري مستقبل وطن لكرة القدم في نسخته الرابعة، واتسمت مباراة بالروح الرياضية بين كل الفرق المشاركة، وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري، وعقبه عروض ترفيهية واستعراضية، وأسفرت نتائج المباراة بفوز فريق الأسمر متوجاً بطلاً لدوري الأمانة علي مستوي المدينة، وانتهى الاحتفال بتقديم الكؤوس والهدايا للاعبين.

وفي محافظة الفيوم، تواصل أمانة مركز إطسا، تصفيات دوري مستقبل وطن في نسخته الرابعة، وحضر المباريات أعضاء هيئة مكتب القري وكبار الرياضيين من مركز إطسا.

وفي محافظة الغربية، نظمت أمانة المرأة ثان طنطا، ورشتها الحرفية المجانية الأخيرة لتدريب النساء ضمن مبادرة "أنا مش ضعيفة"، والتي أطلقتها أمانة المرأة بثان طنطا مطلع أغسطس ولمده شهرين.

كما أطلقت أمانة مدينة زفتي، مشروعاً تحت عنوان "آفاق"، لاكتشاف ودعم المشروعات للتدريب والتشغيل الذاتى للشباب و الفتيات، وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وانتهى الجزء النظرى من تدريب آفاق لصيانة الموبايل، حيث ألقى أربع محاضرات عن المهارات الحياتية وقامت بتدريب الشباب و الفتيات على عمل CV لهم و على حضور مقابلات العمل، ثم بدأ الجزء العملى من التدريب.

كما نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، حفل لقرعة الدور الـ16 بنهائيات دوري مستقبل وطن لكرة القدم، وسط حضور حاشد من أعضاء الحزب بالمراكز ومندوبي الفرق المشاركة بالدوري، وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري ثم تلاوة جزء من القرآن الكريم ثم تم افتتاح الحفل بتقديم الشكر لجميع الفرق المؤهله للنهائيات للدور الـ16 علي مجهوداتهم للوصول لهذه المراكز الاولي والمنافسة علي جوائز ماليه ضخمه تصل لمليون جنيه.

وفي محافظة كفر الشيخ، صعدت فرق شباس الملح بمركز دسوق ومنية المرشد مركز مطوبس وروس الفرخ مركز بيلا ودقميرة مركز كفرالشيخ، والعيسيوية مركز سيدي سالم، وألكس ستار ببرج البرلس، للتصفيات النهائية بدورى مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ، فى انتظار باقى المراكز لاستكمال التصفيات للوصول إلى ممثل المحافظة فى نهائيات الجمهورية.

وفي محافظة المنيا، نظمت أمانتي حزب مستقبل وطن بمركزي سمالوط، وبني مزار قافلتين غذائيتين الاولي بمدينة سمالوط، والثانية بمدينة بني مزار خلف الساحة الشعبية ، وذلك لبيع جميع المواد الغذائية ومصنعات اللحوم بأسعار مخفضة.

وفى محافظة المنوفية، تواصل أمانة مركز أشمون، إقامة معارض "ضد الغلاء"، لبيع المفروشات والملابس الجاهزة والأجهزة بأسعار مخفضة، في قرية شعشاع، وشمل المعرض مستلزمات المدارس من الزى المدرسى والأدوات المدرسية والكشاكيل والكتب والأقلام وجميع الأدوات، والتى لاقت إقبالا من الجميع كما شمل المعرض المفروشات وتجهيزات العرائس إضافة للملابس والأحذية والسلع الغذائية والورقيات والمنظفات.

كما أنهت أمانة مركز الباجور، فعاليات دوري مستقبل وطن الجولة الأولي من التصفيات وسط إستعدادات قوية لفرق المجموعة الثامنة، حيث أقيمت أربعة مباريات للمجموعة الثامنة و التي تقام علي ارض كفر محمود، وتجري الفرق المتأهلة إستعدادات مكثفه لخوض الجولة الثانية من التصفيات في منافسه قوية للصعود للادوار النهائية عن المجموعة الثامنة.

وفي محافظة الوادي الجديد، نظمت أمانة مركز الداخلة، ندوة تثقيفية عن قانون التصالح في مخالفات البناء والآثر الاجتماعي وذلك بمقر جمعية تنمية المجتمع بقرية العوينة، وتضمنت الندوة توضيح تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء وأهمية التصالح مع الدولة في هذه المخالفات والأثر المجتمعي والاجتماعي للتصالح ، كما أن الندوة أوضحت متى يعد العقار مخالفا ومتى يجب التصالح عنه وكيفية وإجراءات التصالح وما هي الأوراق المطلوبة للتصالح.

وفي محافظة شمال سيناء أجرت أمانة الحزب بالمحافظة، قرعة على 5 جوائز "أجهزة منزلية كهربائية" خاصة للجماهير بواسطة لجنة متخصصة وتم تسليمها لمن حالفهم الحظ في اليوم الأول لإنطلاق فعاليات دوري مستقبل وطن لكرة القدم بالأمانة، على أن يستكمل تسليم الجوائز للجماهير بشكل يومي بواقع 5 جوائز يومية و10 جوائز في ختام البطولة والمباراة النهائية، وكانت قد انطلقت فعاليات دوري مستقبل وطن لكرة القدم في نسخته الرابعة، بحضور عدد من أعضاء هيئة مكتب المحافظة وأمناء الأقسام وعدد من أهالي شمال سيناء والفرق المشاركة بالبطولة، وذلك في أجواء احتفالية شبابية من كافة الفرق المشاركة وبمشاركة متميزة من قيادات امانة الحزب وكوادره، وأقيمت في اليوم الأول لدوري مستقبل وطن ثلاث مباريات.

وفي محافظة بورسعيد، حصل فريق "مدارس السيف" على بطولة قسم الضواحي بدوري مستقبل وطن لكرة القدم، بعد مواجهة صعبة في النهائي أمام فريق نجوم فيونا، وذلك فى النسخة الرابعة للدوري تحت شعار “الرياضة للجميع – أنت بطل” والتي شارك فيها 16 فرق، وذلك ضمن فعاليات بطولة الدوري على مستوى الأقسام بمحافظة بورسعيد، تم تسليم الجوائز للمراكز الثلاثة الأولى، وسط حضور جماهيري كبير، وشهدت فعاليات الأدوار التمهيدية حضور للقيادات الحزبية، وكذلك حضورًا جماهيريًا مكثفًا أضفى حالة من الإثارة في الملعب بين اللاعبين، وذلك بمشاركة أعضاء الهيكل التنظيمي لأمانة الحزب بالضواحي، وأمناء الوحدات والمساعدين.

وفي محافظة جنوب سيناء، تواصل أمانة مدينة أبو رديس، توزيع عددا من الحقائب شاملة المستلزمات المدرسية، علي الطلاب والطالبات الغير قادرين في المدينة، احتفالا بالعام الدراسي الجديد استمرارا لمبادرة الحزب كل عام لتخفيف الأعباء على الأسر والطلبة ودعما للعملية التعليمية، حيث وزع 50 حقيبة في قرية وادي فيران.

وفي محافظة البحر الأحمر، انتهت أمانة مدينة شلاتين، مباريات تصفيات دوري مستقبل وطن في نسخته الرابعة، وحضر المباريات أعضاء هيئة مكتب الحزب، حيث تقابل أبطال "شلاتين - حلايب - أبو رماد" فى اللقاء الحاسم للقب بطل الجنوب والذي فاز به الفريق صاحب الأرض وهي فريق "أبو رماد"، كما شهد اللقاء جمهور غفير من أهالى مدن الجنوب الثلاثة وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية والحزبية بالمحافظة.

وفي محافظة السويس، واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، الاستعدادات النهائية لدوري مستقبل وطن لكرة القدم في نسخته الرابعة والتى وصل فيها 6 فرق إلى التصفيات النهائية بواقع فريق من كل قسم بالإضافة إلى أمانة العمل الجماهيري وتم عمل القرعة بين الفرق المشاركة، وشهد حفل إجراء القرعة أعضاء هيئة مكتب الحزب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

وفي محافظة القليوبية، نظمت أمانة مدينة الخصوص، حفل لتكريم مديرة إدارة الخصوص التعليمية لبلوغها سن المعاش، وذلك بحضور أعضاء هيئة مكتب الحزب ولفيف من القيادات الحزبية وقيادات التربية والتعليم.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.