شكرا لقرائتكم خبر عن تين هاج يفاجئ إدارة مانشستر يونايتد بقرار غريب بعد التعثر أمام السيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح -

تناولت تقارير صحفية بريطانية وجود قرار صادم ومفاجئ داخل إدارة اليونايتد فى الساعات الأخيرة، حيث طلب المدرب الهولندي تين هاج، المدير الفني للشياطين الحمر، إيقاف مفاوضات التجديد لأي لاعب داخل الفريق مهما كان حجمه داخل الفريق، إضافة إلل عدم تعديل عقود أحد اللاعبين فى الفترة المقبلة.

وأكدت التقارير أن هذه القرارات، ليست لها صلة بشكل كبير لكل ما حدث فى مباراة الأمس أمام السيتي، ولكن يريد فقط المدرب الهولندي أن يكون مشرفًا على جميع الإنتقالات الجديدة والراحلين، حتي تتاح له فرصة بناء مجموعة قوية من اللاعبين فى فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.



رسائل تحذيرية من تين هاج للاعبيه!

وفل إطار متصل يري المدرب الهولندي تين هاج ضرورة أن يكون اللاعب المتواجد فى الفريق على حجم طموح النادي الكبير والجماهير، حيث أنه لن يواجد مجال للتهاون فى هذا الشأن، إذا أراد الفريق المنافسة فى ضمان مركز مؤهل لدوري الأبطال الموسم القادم، إضافة إلى سعي الفريق فى صناعة الحدث وتحقيق لقب اليورباليج هذا الموسم.



إدارة اليونايتد تعرب عن إستيائها من اللاعبين

وأعربت إدارة اليونايتد عن إستيائها من الهزيمة المهينة، التي تعرض لها الفريق أمس أمام السيتي، خاصة أن مسئولي الفريق لم يبخلوا عن الفريق فى أي تدعيمات خلال الموسم الحالي، بعدما أحدث الفريق ثورة حقيقية فى سوق الإنتقالات الصيفي الحالي بالتعاقد مع أنتوني وكاسميرو بمبالغ مالية هى الأعلي فى الدوري الإنجليزي هذا الصيف، بجانب هالاند ونونيز نجمي السيتي وليفربول على الترتيب.