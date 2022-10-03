انت الان تتابع خبر لجنة اولمبياد 2024 تضع شرطاً لمشاركة الرياضيين الروس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكد توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، أن اللجنة تدرس السماح للروس الذين "لا يدعمون غزو بلادهم لأوكرانيا" بالمنافسة خلال الأولمبياد.

في فبراير الماضي، أصدرت اللجنة الأولمبية الدولية توجيهات للهيئات الإدارية الرياضية لإخراج الرياضيين الروس والبيلاروسيين من المنافسة.



وقال باخ لصحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية "لدينا معضلة، هذه الحرب لم يبدأها الرياضيون الروس. لكننا رأينا أن بعض الحكومات لم تعد تريد احترام استقلالية الرياضة الدولية".

"هذا هو السبب في أننا اضطررنا إلى اتخاذ هذه الإجراءات الوقائية لنبقى على الأقل قليلا في مقعد القيادة وألا نفقد كل الاستقلالية. ولهذا السبب، من ناحية أخرى علينا أيضا أن ندرس كيف يمكننا إعادة الجميع مرة أخرى للمشاركة".



وأوضح باخ أنه لم يتغير شيء حتى الآن، مع استمرار الحظر الحالي على الرياضيين الروس.

ومع ذلك، ذكر أن اللجنة الأولمبية الدولية بحاجة إلى اتخاذ قرارات بسرعة بشأنهم، حيث بدأت بالفعل التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

