انت الان تتابع خبر قديروف: يجب أن أكون على غلاف كتاب "غينيس" للأرقام القياسية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال قديروف في منشور على صفحته في تليغرام، إن "لوكاشينكو وبشار الأسد، اللذين لا يحبهما الغرب، لا يستطيعان التباهي بسبب كمية العقوبات المفروضة عليّ".

وأضاف: "حتى أنني تجاوزت الزعيم الكوري الشمالي".



وبدأ قديروف منشوره بعبارة: "أصدقائي، في ضوء العقوبات الأخيرة، قررت أن أحصيهم، بعد أن توقفت عن عدهم منذ وقت طويل، ولكن ماذا لو كنت صاحب الرقم القياسي العالمي للعقوبات؟.. يجب أن أكون على غلاف كتاب غينيس للأرقام القياسية".

وتابع: "منذ عام 2011، يوجد ما لا يقل عن 70 قيدًا ضدي، بما في ذلك ضد أفراد عائلتي، والمقربين مني، وممتلكاتي، وخيولي، ودخلي من الأرباح.. نعم، يبدو ذلك مثيرًا للسخرية".

وفصّل قديروف العقوبات "بـ 15 عقوبة مباشرة ضده، و10 ضد أفراد عائلته، و28 ضد مقربين له، و9 ضد شركاته، و4 ضد الجياد، و4 ضد حساباته في انستغرام".



وقال إنه "واثق من أنه سيكون هناك المزيد من العقوبات".

وأكد قديروف أنه "سوف يتقدم بطلب إلى كتاب غينيس للأرقام القياسية".

وأنهى منشوره بعبارة ساخرة: "بالمناسبة، ربما ينتج فيلم عن الرهيب رمضان قديروف في هوليوود.. سوف يحتل الصدارة".

