انت الان تتابع خبر قرار صادم من تين هاج ضد لاعبي اليونايتد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب تقرير الصحفي جيمس دوكر من التليغراف: "طلب تين هاج من ادارة مانشستر يونايتد عدم منح أي لاعب عقد جديد ".

موضحا ان "ذلك حتى يقوم بتحديد من يستحق التجديد، الأمر ليس لهُ أي علاقة بنتيجة ديربي مانشستر و إنما يريد المدرب تشكيل فريق جديد بنفسه .



وكان مانشستر يونايتد قد تعرض للهزيمة بالأمس أمام مانشستر سيتي بنتيجة 6 – 3 في الدوري الانجليزي الممتاز.