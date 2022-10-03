شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل النواب" تستهل انعقادها بمناقشة اتفاقيات تطوير السكة الحديد ومترو الأنفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، دور انعقادها الثالث، بعقد اجتماعا غدا، لبحث ودراسة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 399 لسنة 2022، بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تطوبر خط سكك حديد طنطا – المنصورة – دمياط، والتى تتيح من خلاله الوكالة الفرنسية للتنمية لحكومة جمهورية مصر العربية قرضًا بحد أقصى لا يتعد مبلغ 95 مليون يورو، ومنحة بحد أقصى لا تتعد مبلغ 2 مليون يورو، الموقع فى القاهرة بتاريخ 28/3/2022.

كما تبحث ودراسة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 400 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق قرض، لمشروع تأهيل الخط الثانى لمترو القاهرة، الموقع بتاريخ 25/7/2022 بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو.