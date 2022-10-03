شكرا لقرائتكم خبر عن "أرسيف ARCIF" يطلق تقريره السنوى السابع للمجلات للعام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية (ارسيف ARCIF) -وهو أحد مبادرات قاعدة بيانات "معرفة"- تقريره السنوى السابع للمجلات للعام 2022 .

يخضع معامل التأثير (ارسيف ARCIF)، لإشراف "مجلس الإشراف والتنسيق" الذى يتكون من ممثلين لعدة جهات عربية ودولية " مكتب اليونيسكو الإقليمى للتربية فى الدول العربية ببيروت، ولجنة الأمم المتحدة لغرب آسيا "الإسكوا"، وقاعدة بيانات معرفة، بالإضافة للجنة علمية من خبراء وأكاديميين ذوى سمعة علمية رائدة من عدة دول عربية وبريطانيا.

يذكر أن معامل "ارسيف ARCIF"، قام بالعمل على فحص ودراسة بيانات ما يزيد عن 5100 عنوان مجلة عربية علمية أو بحثية فى مختلف التخصصات والصادرة عن أكثر من 1400 هيئة علمية أو بحثية فى 20 دولة عربية باستثناء دولة جيبوتى وجزر القمر لعدم توفر البيانات، ونجح منها 1000 مجلة علمية فقط لتكون معتمدة ضمن المعايير العالمية لمعامل "ارسيف ARCIF" فى تقرير عام 2022.