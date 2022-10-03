شكرا لقرائتكم خبر عن صحة النواب: حسم مناقشة قانون المسئولية الطبية خلال شهر لعرضه بالجلسة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هناك توافق بين المجلس والحكومة من أجل سرعة إصدار مشروع قانون المسئولية الطبية، لما يمثله من أهمية كبيرة.

جاء ذلك خلال ترأسه أول اجتماعات اللجنة بدور الانعقاد الثالث بعد تشكيل هيئة المكتب، وعقد جلسة استماع بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من النواب: أيمن أبو العلا، إيناس عبد الحليم، ونسرين صلاح عمر، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، والدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، وعددا من المهتمين بالشأن الطبي.

وأعلن الدكتور أشرف حاتم، أن لجنة الصحة سوف تعقد عدة اجتماعات الفترة المقبلة بحضور عددا من المستشارين القانونيين بالحكومة، لمناقشة مشروعات القوانين الخاصة بالمسئولية الطبية، مشيرا إلى أنه خلال شهر سيتم تجهيز تقرير بشأن مشروع القانون لعرضه على الجلسة العامة.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أيضا دمج مشروعات القوانين الثلاثة وتحقيق التوافق بينها من أجل الوصول إلى تشريع متوازن.

وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف الحفاظ على حقوق كلا من الطبيب ومتلقي الخدمة.