شكرا لقرائتكم خبر عن فئات يحق لها حضور جلسات اللجان الفرعية بالحوار الوطنى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت لائحة إجراءات سير جلسات اللجان الفرعية بالحوار الوطني، الصادرة عن مجلس أمناء الحوار الوطنى، الفئات التى لها الحق في حضور جلسات اللجان الفرعية للحوار.

ونصت المادة 14 من اللائحة على أنه يجب أن يحضر جلسات اللجان الفرعية الفئات الآتية:-

1- المقرر والمقرر المساعد.

2- مقدمو المقترحات المُزمع مناقشتها، أو مُمثليهم.

3- الخبراء والمختصون الذين تقرر دعوتهم من مجلس الأمناء.

4- المعنيون بالقضية من الشخصيات العامة والمواطنون من المتحدثين الذين يدعوهم مجلس الأمناء.

وتتولى الأمانة الفنية توجيه الدعوات وترتيب ما يلزم من إجراءات.

كما نصت المادة 15 على أن لكل من الفئات الآتية الحق في الحضور في جلسات اللجان الفرعية:-

1- مقرر عام المحور والمقرر المساعد.

2- أعضاء مجلس الأمناء.

3- الحكومة وغيرها من جهات الدولة المختصة حال طلبها أو بُناءًا على دعوة مجلس الأمناء.

4- مستشار الحوار الوطني لعرض رؤية 2030.