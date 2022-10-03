كريازي: أزمة الاستيراد تخفض إنتاجنا من الثلاجات أكثر من 60% هذا العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

قال بيتر سمير، مدير التصدير في شركة كريازى للأجهزة المنزلية، لمصراوي، إن أزمة الاستيراد ونقص الخامات خلال العام الجاري أدت إلى خفض إنتاج الشركة من الثلاجات بنحو 62.5%.

وأضاف سمير أن متوسط إنتاج الشركة من الثلاجات سنويا تتراوح بين 800 ألف ومليون ثلاجة سنويا، ولكن بسبب نقص الخام تقلص حجم الإنتاج إلى بين 200 و300 ألف ثلاجة حتى الآن من العام الحالي.

ووفقا لقول سمير، فإن الشركة في بداية كل عام تضع خطة استراتيجية وتبدأ في تخزين مستلزمات الإنتاج اللازمة لعمليات إنتاجها طوال العام، موضحا أن المخزون الذي تستورده الشركة في بداية كل عام هو الذي أدى إلى مواصلة عجلة الإنتاج بالشركة إلى الآن رغم نقص الخامات في الأسواق.

وأضاف أن الشركة تعمل على تجديد خطتها كل 3 أشهر، لمواكبة أي نقص في مستلزمات الإنتاج بالسوق، "في حالة وجود أي نقص في مخزون مستلزمات الإنتاج تحاول الشركة أن تستورده بكميات حتى لا يقف عجلة الإنتاج".

وذكر سمير أن الشركة تصدر من إنتاجها 20% للخارج، والنسبة المتبقية تطرحها بالسوق المحلي.

وشهدت أسعار الأجهزة المنزلية في شركة كريازي هذا العام ارتفاعا بنسبة تتراوح بين 30 و40% منذ بداية العام حتى الآن، وفقا لقول مدير التصدير بالشركة.

التصنيع لمواجهة الأزمة

قال سمير إن الشركة تحاول مواجهة أزمة الاستيراد الحالية، عبر العمل على تصنيع بعض مستلزمات الإنتاج التي تواجه نقصا في مصر بدلا من الاعتماد على استيرادها من الخارج.

وأضاف أن نسبة المكون المحلي في منتجات الشركة تتراوح بين 60 و70% حاليا وتعمل الشركة على الوصول بها إلى 100%، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيساعد على توفير العملة الأجنبية.

حجم صادرات الشركة

أشار سمير إلى أن الشركة كانت تستهدف تصدير 65 ألف قطعة هذا العام، على أن ترتفع بحجم الصادرات إلى 125 ألف قطعة سنويا مستقبلا (قبل الظروف الاقتصادية الأخيرة)، موضحا أنه بعد الأحداث العالمية الحالية تأمل الشركة في الوصول بحجم التصدير إلى 40 ألف قطعة هذا العام.