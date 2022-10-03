قرار مهم من وزير التعليم بشأن مباني المدارس بعد حادث المعتمدية الإعدادية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة الله عبدالرحمن:

وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، هيئة الأبنية التعليمية، بعد حادثة مدرسة المعتمدية الإعدادية بنات، بعمل مراجعة مرة أخرى لجميع المباني المدرسية للتأكد من السلامة والأمان للمباني بالمدارس على مستوى الجمهورية.

ووجّه وزير التربية والتعليم، جميع مديري المديريات التعليمية بتشكيل لجنة هندسية للتأكد من إتمام المراجعة على سلامة جميع مباني المدارس، وموافاة الوزارة بالتقارير في أسرع وقت ممكن.

وتفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، صباح اليوم الإثنين، المدرسة، والتي شهدت واقعة انهيار سياج السلم "من الطوب" مما أدى إلى وفاة طالبة و15 إصابة وقرر الوزير صرف مبلغ 10000 جنيه للطلاب المصابين والتكفل

بمصاريف العلاج وإعفاء الطلاب المصابين من المصروفات المدرسية.

و قرر الوزير إحالة مدير الإدارة التعليمية ومدير المدرسة والمشرفين على المبني ومسؤول التخطيط ومدير الأبنية التعليمية بالمحافظة إلى التحقيق تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشكل عاجل وحازم حيال كافة من تثبت مسئوليتهم عن الواقعة بجانب ما تباشره النيابة العامة من تحقيقات فيما يتعلق بالمسئولية الجنائية.

ووجه حجازي، الشئون القانونية بالوزارة بمتابعة أعمال التحقيقات في المدرسة، ومراجعة كافة التقارير المتعلقة بسلامة الأبنية وتقارير الصيانة التي أجريت للمدرسة خلال الفترة الماضية.

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