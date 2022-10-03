تعليق الدارسة في جامعة "شريف" الإيرانية عقب الاضطرابات

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران- (د ب أ

علقت جامعة "شريف" الإيرانية، الدراسة حتى إشعار آخر، في ظل استمرار الاضطرابات العنيفة في البلاد.

وذكر موقع "أفتاب" الإخباري أن الدراسة ستتم عن بعد فقط اعتبارا من اليوم الاثنين.

وقال طلاب جامعيون، إن هذه الخطة ستكون بالكاد مجدية بسبب حجب خدمة الإنترنت الذي فُرض على خلفية الاحتجاجات.

ومنذ وفاة مهسا أميني، الفتاة البالغة من العمر 22 عاما في حجز للشرطة بعد القبض عليها بسبب مزاعم بأنها انتهكت قواعد الزي الإسلامي في البلاد، يتظاهر مئات آلاف الأشخاص في جميع أنحاء إيران احتجاجا على الحكومة.

ويقول شهود عيان في العاصمة طهران، إن عنف قوات الأمن والمحتجين في تزايد.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، وجهت قوات الأمن العنف ضد الطلاب في وقت متأخر من يوم أمس الأحد. وقام ضباط شرطة وعناصر ميليشيا بإغلاق الحرم الجامعي ليلا.

وأفاد موقع "امتداد" الإخباري الإيراني، بأن العديد من أساتذة جامعة النخبة تعرضوا للضرب.

وتحدث مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عن هجوم للشرطة وظروف "شبيهة بالحرب الأهلية".

ونفت وسائل الإعلام الإيرانية هذه التقارير ووصفتها بأنها مشاعر معادية للحكومة بصورة مبالغ فيها.