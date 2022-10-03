رئيس بنك مصر: إطلاق أول بنك رقمي مطلع 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

قال محمد الإتربي رئيس اتحاد البنوك المصرية، ورئيس بنك مصر، إن السوق المصري يترقب إطلاق البنك الرقمي الأول في مصر، مطلع 2023، بعد الحصول على الموافقات من البنك المركزي المصري، لأهمية هذا النوع من البنوك في خدمة الاستثمار.

وأضاف خلال كلمة بمنتدى الأعمال المصري الكويتي، أن بنك ستاندرد تشارترد يستعد لإطلاق فرع له في مصر، ما يؤكد قوة وأهمية الاستثمار في مصر.

وقال إن 3 بنوك كويتية تعمل في مصر، فيما يملك مستثمرون كويتيون حصة 50% في البنك العربي الأفريقي.

وأشار إلى أن تمويلات بقيمة 450 مليار جنيه تم ضخها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، نظرا لأهمية هذا القطاع الهام، عبر تمويلات مدعمة.

وذكر أن القروض تخطت 3.5 تريليون جنيه مصري العام الماضي، وحجم الودائع لدى البنوك يتخطى 4.5 تريليون جنيه.

أشار إلى أن القروض غير المنتظمة في مصر لا تتخطى 2% رغم الحرب الروسية والأزمات المالية العالمية، مقارنة مع 8% في عام 2014.

وتابع أن هناك 61 ألف نقطة بيع ونحو 21 ألف ماكينة صراف آلي على مستوى مصر.