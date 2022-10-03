16 لاعبًا وجهاز فني.. كيف استعد فريق أسوان لمغامرته الـ12 في الدوري الممتاز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

يعد نادي أسوان الرياضي والذي تأسس 1930 من أقدم الأندية الجماهيرية والشعبية بالصعيد، ويظهر بالدورى الممتاز لكرة القدم بالموسم الجديد 2022/2023 للمرة 12 بتاريخه، بعد أن صعد هذا الموسم بجهود أبنائه بجهاز فني بقيادة كابتن أحمد بيبو وبفارق كبير من النقاط عن أقرب منافسيه.

أنهى مجلس إدارة نادي أسوان الرياضي برئاسة المستشار الشافعى صالح جميع الاستعداد لظهور الفريق بشكل مناسب خلال الدوري الممتاز من خلال عدة خطوات وقرارات من بينها التعاقد مع كابتن هيثم عرابي مديرا رياضيا لقطاع كرة القدم، ثم التعاقد مع الكابتن ربيع ياسين ليتولى مسئولية القيادة الفنية لأسوان بالدورى الممتاز.

وقال المستشار الشافعي صالح إن مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى أخذ على عاتقه هدف إعادة هيكلة إدارة قطاع كرة القدم بالنادى بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والإدارية والفنية التي تمر بها لعبة كرة القدم في مصر، وبما يتوافق مع إمكانات وقدرات وتجارب نادي أسوان السابقة خلال المشاركة بالدورى الممتاز.

وأضاف: بعد أن قمنا بالتعاقد مع كابتن ربيع ياسين ليتولى المسئولية كمدير فني لفريق الكرة الأول بالدورى الممتاز بما يملكه من اسم كبير وخبرات دولية وقدرات فنية وسمعة طيبة، قمنا بالتعاقد مع 16 لاعبًا مميزا ننتظر منهم تقديم أفضل ما لديهم للدفاع عن اسم أسوان بالدورى الممتاز.

من جانبه قال الكابتن ربيع ياسين المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي أسوان الرياضي، إن فترة الإعداد تسير كما خطط لها والتعاقدات التي أبرمتها إدارة نادى أسوان تضمنت عدة قدرات وخبرات ولاعبين أجانب ستساعد الفريق مثل إيفونا، والمغربى أحمد بلحاج، وهداف الدورى الأنجولى ديلسون، ولاعبى الدورى الممتاز المصري إسلام صلاح، وعلى فتحى، وصابر الشيمى، ومحمد حمدي زكي وعماد فتحي بالإضافة للعناصر المميزة من قوام الفريق الذي صعد للممتاز واللاعبين الشباب الذين خاضوا جانبا من معسكر الإعداد.

وأوضح: الفريق خاض عدة وديات أمام أسمنت أسيوط، وزد، والأهلى، ويتم ترتيب مباريات أخرى أمام المنيا وطلائع الجيش والاتحاد ليكمل الفريق استعداداته قبل انطلاق الموسم الجديد منتصف أكتوبر الجاري.

أبو الحسن الشاذلى أمين صندوق نادى أسوان الرياضى، أكد أنه بالرغم من سعادة جماهير أسوان بتواجد وظهور فريقها بالدوري الممتاز لكن هناك عدة أزمات ومشكلات تسعى إدارة النادي لإيجاد حلول لها منها: الطبيعة الجغرافية للصعيد، والتي حرمتنا من المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص مع الفرق المشاركة في الدوري الممتاز، ففريقنا يسافر 17 مرة لملاقاة أندية القاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية وهذه معاناة كبيرة ماديا وفنيا وبدنيا، ونعانى من ارتفاع تكلفة الانتقال بالطيران والتي تصل إلى ما يزيد عن 3 ملايين جنيه.

واستكمل: نناشد السيد وزير الطيران المدني للحصول على تخفيض مناسب، ونعرض عليه شراكة إعلانية مقابل أن تكون الشركة الوطنية مصر للطيران أحد الرعاة الرئيسين لنادى أسوان بالدورى الممتاز.

وأشار إلى أن مجلس إدارة النادى اتخذ عدة قرارات وإجراءات من أجل المساهمة في حل المشكلات المالية التى تواجه النادي، منها تأسيس وتدعيم فرق قطاع الناشئين لتكون نواة وشريان حياة للفريق الأول، واستثمارا مستقبلا لمواجهة نفقات كرة القدم التي تستنزف خزينة الأندية.

واسترسل موضحًا: شهدت المرحلة الأولى لإعداد الفريق الأول لكرة القدم قيام إدارة النادى تلقى النادى عدة عروض لرعاية بعض فرق قطاع الناشئين وتم دراستها والموافقة عليها لتحقق دخلا تجاوز 2 مليون جنيه لخزينة النادى، مع العلم بأن هذا القطاع كان يكلف خزينة النادي في السابق ما يزيد عن مليون ونصف مليون جنيه مصروفات نشاط، كما تم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لتوفير ملابس الفريق الأول لكرة القدم أطقم التدريب والمباريات وزى الخروج مجانا وتوريد ملابس باقى الألعاب بخصم 50% وهذا الأمر كانت تتجاوز تكلفته في السابق ما يزيد عن مليون جنيه سنويا.

كما قررت إدارة نادى أسوان تدشين أول متجر رسمي وآخر إلكتروني لبيع منتجات النادي على أن يتم الحصول على 50 % من عوائد التسويق والترويج مع تسجيل العلامة التجارية للنادي للحفاظ على الحقوق الإعلانية والتجارية لنادي أسوان الرياضي