سعر الذهب اليوم يواصل الهبوط.. و10 جنيهات خسارة جديدة بمنتصف التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

هبط سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر، بمنتصف التعاملات، وتراجع الجرام 10 جنيهات دفعة واحدة، مقارنة بمستواه في الصباح، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة سابقا.

وكان سعر الذهب انخفض في بداية تعاملات اليوم بنحو 19 جنيها للجرام مقارنة بما كان عليه مساء أمس، ليصبح إجمالي التراجع اليوم 29 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 720 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 930 جنيها للجرام

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 1085 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 1240 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 8680 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، إلى نحو 1666 دولارا للأوقية، بنسبة زيادة قدرها 0.35%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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