تسجيل أول إصابة بجدري القرود في فيتنام

03 أكتوبر , 2022 لقاح جدري القرود (أ ف ب). أعلنت السلطات الصحية في مدينة هوشي منه الفيتنامية اليوم الإثنين تسجيل أول إصابة بجدري القرود وذلك حسبما ذكرت صحيفة «فيتنام نت» الحكومية، دون إعطاء أي تفاصيل عن المريض.

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