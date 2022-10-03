أمين "المجلس الإسلامي" بتونس: وثيقة القاهرة خريطة طريق للاجتهاد الجماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

تلقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، رسالة من الشيخ محمد صلاح الدين المستاوي الأمين العام للمجلس الإسلامي الأعلى بتونس، أشاد فيها بوثيقة القاهرة للاجتهاد والتي انبثقت عن أعمال المؤتمر الدولي الـ 33 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي عقد الأسبوع الماضي.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى الإسلامي بتونس، أن وثيقة القاهرة للاجتهاد تعد بمثابة خريطة طريق لحركة الاجتهاد الجماعي، مثمنًا دور وزارة الأوقاف المصرية على مختلف الأصعدة وبخاصة إصداراتها المتنوعة التي تسهم بقوة في تجديد الفكر الديني.

وعقدت وزارة الأوقاف في الـ 24 والـ 25 من سبتمبر الماضي مؤتمر "الاجتهاد ضرورة العصر"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأجمع المشاركون فى المؤتمر على إصدار وثيقة القاهرة لتعزيز ثقافة الاجتهاد، لتكون نبراسًا يُستضاء به في هذا المجال.

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ننشر تفاصيل وثيقة القاهرة لتعزيز ثقافة الاجتهاد الصادرة عن مؤتمر "الأعلى للشئون الإسلامية"