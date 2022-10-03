بالملابس السوداء.. والدة طالب متوفى تشارك في طابور الصباح ببورسعيد - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

شاركت والدة الطالب المتوفى إسلام أحمد سليمان سلام سليم، الطالب بالصف الأول الثانوي في مدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية بنين، بطابور الصباح، اليوم الإثنين، وسط زملاء ابنها الراحل، بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

وحملت والدة الطالب صورة نجلها الراحل، مرتدية الملابس السوداء، وعلى ملامحها حالة من الحزن الشديد ودموع لم تفارق عينيها.

وحرص محافظ بورسعيد على تقديم التعازي لوالدة الطالب وزملائه، ملتقطًا عددا من الصور التذكارية معهم وبينهم صورة الطالب الراحل.

كانت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، قد أعلنت عن أن مدارس بورسعيد جاهزة لاستقبال 153 ألف طالبًا وطالبة مع بداية العام الدراسى الجديد، مشيرة إلى أنه جرى إنهاء معظم أعمال الصيانة البسيطة، وتوزيع مقاعد الطلاب على كافة المدارس بجميع مراحل التعليمية، فضلًا عن الإنتهاء من كافة التجهيزات الفنية والإدارية.