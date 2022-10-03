7 مصابين خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

أصيب 7 أشخاص، في مشاجرة بالأسلحة البيضاء لخلاف على قطعة أرض زراعية بمدينة صدفا بأسيوط.

تلقت مديرية الأمن بأسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة صدفا يفيد وقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلاف على قطعة أرض زراعية ووجود مصابين.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز وتبين من المعاينة والفحص نشوب مشاجرة بسبب نزاع على قطعة أرض زراعية أسفرت عن إصابة "محمود. ج. ع" 41 عامًا، وشقيقه "هاني" 51 عامًا، و"حاتم" 47 عامًا، و"محمد.خ.ع" 47 عامًا، و"محمد.ع.خ" 29 عامًا وشقيقيه "أحمد.ع.خ" 34 عامًا و"أدهم" 32 عامًا.

جرى نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي و مستشفى صدفا المركزي، حرر محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.