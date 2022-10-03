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صور.. إغلاق مركزين للدروس الخصوصية في الإسكندرية

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محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

واصلت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، جهودها لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية غير المرخصة، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.

واستهدفت حملة مكبرة مراكز الدروس الخصوصية بحي المنتزه ثان، وذلك للحد من انتشار وظاهرة الدروس الخصوصية واستغلال أولياء الأمور والطلاب.

أسفرت الحملة عن غلق مركزين للدروس الخصوصية بشارع النبوي المهندس بمنطقة المندرة، والتحفظ على 70 كرسي و7 لوحات دراسية و6 مراوح ومكبر للصوت.

ومن جانبها، قالت هدى أبو كليلة، رئيس حي المنتزه ثان، إنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرة إلى استمرار الحملات تزامنا مع العام الدراسي الجديد.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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