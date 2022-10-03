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البورصة: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

أعلنت البورصة المصرية يوم الخميس المقبل إجازة رسمية، بمناسبة احتفالات ذكرى نصر السادس من أكتوبر وعيد القوات المسلحة.

وقالت البورصة، في بيان عبر موقعها الرسمي اليوم الاثنين: "تقرر أن يكون يوم الخميس الموافق 6 أكتوبر 2022 إجازة رسمية للعاملين بالبورصة المصرية بمناسبة عيد القوات المسلحة على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الأحد الموافق 9 أكتوبر".

وكان رئيس الوزراء أعلن أن يومي الخميس والسبت المقبلين إجازة رسمية بمناسبة احتفالات السادس من أكتوبر وذكرى المولد النبوي الشريف.

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