سابقة في انتخابات الكويت : نجاح مرشحين مسجونين بالفوز بمقاعد برلمانية

اسماعيل عبد الحي - أظهرت نتائج الانتخابات البرلمانية الكويتية فوز سيدتين لتعود المرأة للبرلمان بعد أن فشلت في الحصول على أي مقعد في المجلس السابق.

وأشارت النتائج وفق مراسل "سكاي نيوز عربية" في الكويت، إلى أن 13 نائبا جديدا دخلوا المجلس الجديد، وعاد 12 نائبا إليه من دورات سابقة.

وتقلص عدد النواب القبليين من 29 نائبا إلى 22، أمر عزاه المراقبون لقيام السلطات الكويتية بمنع الانتخابات الفرعية القبلية التي كانت تجريها القبائل خاصة في الدائرتين الرابعة والخامسة لتعزيز حظوظها في النجاح.

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كذلك فشلت كتلة "حشد" التي يقودها النائب مسلم البراك في إيصال أي من مرشحيها الثلاث.

وشهدت الانتخابات وللمرة الاولى في تاريخ الكويت، نجاح مرشحين مسجونين بالفوز بمقاعد برلمانية.

وتوجه الكويتيون، الخميس، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار 50 نائبا لمجلس الأمة (البرلمان) من بين 305 مرشحين بينهم 22 امرأة.

ويتمتع البرلمان الكويتي بسلطات واسعة، تشمل سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الحكومة والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.

وأجريت الانتخابات تحت إشراف القضاة ووفقا لنظام الصوت الواحد الذي يعني أن لكل ناخب الحق في منح صوته لمرشح واحد فقط.

وتتكون الكويت من خمس دوائر انتخابية، لكل دائرة عشرة نواب، حيث يفوز المرشحون الذين يحصلون على المراكز العشرة الأولى في كل دائرة بعضوية البرلمان.

وأجرت الكويت أول انتخابات برلمانية في 1963، حيث تم تشكيل أول برلمان بعد الاستقلال ووضع الدستور.