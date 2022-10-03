شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يجهز خطة بديلة لحسم صفقة السفاح المدمر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - إستقرت إدارة فريق الكرة الأول بنادي تشيلسي الانجليزي على تجهيز خطة بديلة للتعاقد مع واحد من أبرز المهاجمين خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

تشيلسي يجهز الخطة البديلة للتعاقد مع الفرنسي نكونكو

وقالت بعض المصادر الصحفية الصادرة من العاصمة البريطانية لندن أن النجم الفرنسي كريستوفر نكونكو خضع بالفعل للكشف الطبي في تشيلسي منذ أسابيع قليلة

في الوقت الذي أضافت فيه تلك التقارير أن إدارة البلوز لم تعلن عنها رسميًا بسبب عدم الوصول لإتفاق مع لايبزيج على قيمة انتقاله.

قبل أن يخرج فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات في القارة الأوروبية عبر حسابه الشخصي على تويتر في تغريدة قال فيها أن الخطة الأساسية لدى تشيلسي ستكون التفاوض مع لايبزيج.

وأضاف أنه في حالة لم يتوصل الطرفان لإتفاق على قيمة انتقال نجم الديكة للبلوز سيتم تفعيل الشرط الجزائي المتواجد في عقده البالغ 60 مليون يورو".

تألق نكونكو مع لايبزيج يدفع تشيلسي للتفكير في ضمه

يُذكر أن نكونكو قد نجح في لفت الانظار إليه بشدة خلال الفترة الماضية بعد أن قاد فريقه الموسم الماضي لتحقيق نجاحات كبيرة على مستوى الدوري الألماني والدوري الأوروبي.