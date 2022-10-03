شكرا لقرائتكم خبر عن تين هاج يكشف السبب وراء عدم الدفع برونالدو في ديربي مانشستر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي عن السبب الحقيقي وراء عدم الدفع بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال مباراة الفريق أمس أمام مانشستر سيتي والتي انتهت بهزيمة ثقيلة لليونايتد.

مانشستر يونايتد يسقط أمام السيتي بسداسية

وخسر مانشستر يونايتد أمس من نظيره مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز بستة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعتهما على ملعب الاتحاد معقل السيتي.

وعلى الرغم من وصول النتيجة ل6-1، إلا أن تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد لم يقم بإشراك كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق الذي فضل جلوسه على دكة البدلاء على الرغم من حاجة الفريق لتسجيل أهداف للعودة في اللقاء.

تين هاج يكشف سر عدم الدفع برونالدو

ومن جانبه، كشف تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد السبب الحقيقي وراء هذا القرار في تصريحات له عقب اللقاء أمس.

وقال مدرب مانشستر يونايتد عن النجم البرتغالي: "قررت عدم الزج برونالدو في الشوط الثاني، احترامًا لمسيرته".



ويأتي قرار مدرب مانشستر يونايتد في ظل الوضع السيء للفريق أثناء اللقاء، حيث كان الفريق متأخرا بنتيجة "6-1" قبل أن يقلص الفارق بهدفي أنتوني مارسيال في نهاية المباراة.