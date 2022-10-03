مسؤول تايواني يدعو إلى تعاون استراتيجي مع الهند

نيودلهي: قال مبعوث تايوان الدائم لدى الهند، بوشوان جير، اليوم الأحد إن الهند وتايوان مهددتان بالاستبداد، وإن الوقت قد حان لدخول الجانبين في تعاون استراتيجي.

وذكرت وكالة أنباء برس تراست أوف إنديا الهندية، أن تصريحات المبعوث التايواني تأتي في إشارة إلى الآثار المحتملة للسلوك العسكري العدواني للصين على المنطقة.

وذكر جير الذى ينظر إليه كسفير لتايوان بحكم الأمر الواقع لدى الهند أن تايوان والهند بحاجة إلى التكاتف لصد توسع الاستبداد، مشيرا إلى الإجراءات التي تحدث في بحر الصين الشرقي والجنوبي وهونج كونج ووادي جالوان متساءلا عمن هو المثير الحقيقي على التوترات في المنطقة.

وفي أعقاب زيارة رفيعة المستوى قامت بها رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان في آب/أغسطس، كثفت الصين من تحركاتها العسكرية العدائية ضد الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي والتي يقطنها أكثر من 23 مليون نسمة، مما أثار مخاوف عالمية، بما في ذلك في الهند.