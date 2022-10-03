02 أكتوبر , 2022
برلين: كشف استطلاع حديث أن نحو نصف المواطنين الألمان يعتزمون التوفير هذا العام عند التسوق لعيد الميلاد.
وجاء في الاستطلاع الذي أجراه معهد يوجوف لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من منصة التداول E Bay وتم نشر نتائجه اليوم الأحد أن44% من المشاركين في الاستطلاع يعتزمون التوفير، فيما ذكر نحو ثلث المشاركين في الاستطلاع أنهم لا يعتزمون تحجيم نفقاتهم المالية.
ولم يذكر بقية المشاركين أية بيانات عن النفقات أو ذكروا أنهم لا يحتفلون بعيد الميلاد من الأساس، بحسب الاستطلاع.
وأظهر الاستطلاع أيضا أن نحو ثلثي الراغبين في الادخار يعتزمون تحجيم نفقاتهم بشكل أساسي في الهدايا بصفة خاصة، وفي بعض المشتريات مثل شجرة أو عشاء عيد الميلاد.
تجدر الإشارة إلى أنه تم إجراء الاستطلاع في الفترة بين 16 و19 أيلول/سبتمبر الماضي وشمل 2070 شخصا تزيد أعمارهم على 18 عاما في ألمانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر استطلاع: نصف الألمان تقريبا يعتزمون التوفير عند التسوق لعيد الميلاد هذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.