استطلاع: نصف الألمان تقريبا يعتزمون التوفير عند التسوق لعيد الميلاد هذا العام

برلين: كشف استطلاع حديث أن نحو نصف المواطنين الألمان يعتزمون التوفير هذا العام عند التسوق لعيد الميلاد.

وجاء في الاستطلاع الذي أجراه معهد يوجوف لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من منصة التداول E Bay وتم نشر نتائجه اليوم الأحد أن44% من المشاركين في الاستطلاع يعتزمون التوفير، فيما ذكر نحو ثلث المشاركين في الاستطلاع أنهم لا يعتزمون تحجيم نفقاتهم المالية.

ولم يذكر بقية المشاركين أية بيانات عن النفقات أو ذكروا أنهم لا يحتفلون بعيد الميلاد من الأساس، بحسب الاستطلاع.

وأظهر الاستطلاع أيضا أن نحو ثلثي الراغبين في الادخار يعتزمون تحجيم نفقاتهم بشكل أساسي في الهدايا بصفة خاصة، وفي بعض المشتريات مثل شجرة أو عشاء عيد الميلاد.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إجراء الاستطلاع في الفترة بين 16 و19 أيلول/سبتمبر الماضي وشمل 2070 شخصا تزيد أعمارهم على 18 عاما في ألمانيا.