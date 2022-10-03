سحب وأول مرة تحت الـ30 درجة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى السبت 8 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن طقس الفترة من غدٍ الاثنين حتى السبت المقبل، حيث تشهد انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وذكرت في بيان لها، اليوم الأحد، أنَّ الطقس سيكون حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأضافت أنه سيكون معتدل الحرارة ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت أنه ستظهر السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مما يساعد على تلطيف الأجواء.

وأشارت إلى أنه ستنشط الرياح ليلًا على مناطق من السواحل الغربية، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.