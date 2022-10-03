أسبوع الانخفاضات..تحذير من تقلبات جوية سريعة والحرارة 26 درجة على هذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من وجود تقلبات جوية سريعة يشهدها المواطنون بنهاية الأسبوع الجاري، تتمثل في انخفاض درجات الحرارة.

وقالت منار لمصراوي، إن هذا الأسبوع سيشهد تقلبات جوية خصوصا في درجات الحرراة، ومع نهايته سيكون هناك انخفاضا ملحوظا في الحرارة، نتيجة وجود كتل هوائية تؤثر على الأحوال الجوية اعتبارا من غد الاثنين، ستكون قادمة من على البحر المتوسط ومع تغير الكتل الهوائية تبدأ درجات الحرارة تنخفض.

وأشارت إلى تأثر البلاد، بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، وبدوره يؤدي إلى حجب جزء من آشعة الشمس ما يساعد على الانخفاض في درجات الحرارة.

وأوضحت أنه اعتبارا من غدٍ الاثنين، ستشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة من درجتين لـ 4 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتتحول الأجواء من شديدة الحرارة إلى أجواء حارة رطبة على القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الوجه البحري شمال الصعيد، وأجواء مائلة للحرارة على السواحل الشمالية، شديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وخلال فترات الليل سيتم الشعور بانخفاض درجات الحرارة، خصوصا في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر والأجواء معتدلة الحرارة على القاهرة الكبرى وشمال البلاد، مائلة للحرارة على جنوب البلاد.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة، تسجل اعتبارا من الاثنين 33 درجة مئوية، ومن يوم الثلاثاء والأربعاء 32 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، ومع يوم الخميس والجمعة تسجل العظمى على القاهرة الكبرى ما بين الـ 30 والـ 29 درجة مئوية، والانخفاض يستمر لبدايات الأسبوع المقبل ويستمر حتى منتصفه، وتسجل درجة الحرارة على السواحل الشمالية بين 26 و 27 درجة مئوية حتى محافظات شمال الصعيد تسجل 30 درجة مئوية.

ولفتت منار، إلى انخفاض نسب الرطوبة، عن الأيام الماضية بسبب المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا والذي أدى إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة.

ونصحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الموطنين، بضرورة متابعة النشرات الجوية بصورة مستمرة كون فصل الخريف يتسم بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة، خصوصا في درجات الحرارة خلال اليوم الواحد والأسبوع الواحد، مع اختيار نوعية الملابس بشكل جيد مع درجات الحرارة خلال ساعات الليل المتأخرة، والصباح الباكر، خصوصا في المناطق الساحلية والجديدة والتي يشعر فيها ببعض البرودة في الأحوال الجوية.