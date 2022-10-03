بينهم طفل.. العثور على جثامين 3 أشخاص من عائلة واحدة بعد فقدانهم 6 أيام بصحراء مطروح - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد البدري:

عُثر مساء الأحد، على جثامين 3 أشخاص بينهم طفل من عائلة واحدة؛ بعد مرور 6 أيام على فقدانهم في الصحراء الغربية بمطروح والتي كانوا توجهوا إليها في رحلة صيد.

ترجع الواقعة إلى يوم 26 سبتمبر الماضي عندما انقطع الاتصال مع 3 أشخاص من عائلة "مطير" هم "رمضان بوحتيتة أبو مطير ونجله شاهين رمضان؛ وشقيقه مساعد بوحتيتة أبو مطير" الذين كانوا خرجوا في رحلة صيد للطيور المهاجرة بسيارتهم فى الصحراء الغربية بمطروح.

وبدأت القبائل العربية في مطروح وأقصى غرب الإسكندرية؛ رحلة بحث عن المفقودين الثلاثة؛ إذ خرجت العشرات من سيارات الدفع الرباعي يقودها متطوعون من قبائل مطروح وغرب الإسكندرية والبحيرة؛ كما جرى إبلاغ الأجهزة الأمنية التي شاركت في عملية البحث.

وخلال عملية البحث عثر المتطوعون على سيارة المفقودين في منطقة نائية بصحراء الضبعة، وبجوارها خيمة صغيرة، دون العثور على المفقودين.

ومع استمرار عملية البحث؛ عثر على جثامين المفقودين على بعد كيلومترات من موقع سيارتهم؛ وتبين وافتهم نتيجة العطش والجوع، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ فيما جرى نقل الجثامين إلى مستشفى العلمين المركزي.