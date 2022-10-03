شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يضع ريال مدريد ومانشستر يونايتد في كفة واحدة بهذا الشكل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي في الفوز على نظيره نادي مانشستر يونايتد خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأمس على ملعب الاتحاد.

واستضاف نادي مانشستر سيتي غريمه مانشستر يونايتد في ديربي المدينة ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذه النسخة 2022-2023.

وحقق مانشستر سيتي إحصائية مميزة رفقة بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي حيث فاز بسداسية مقابل ثلاث أهداف فقط.

جوارديولا لا يفرق بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد

ووفقًا للمعلومات الواردة من شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن جوارديولا خاض 21 مباراة أمام مانشستر يونايتد كمدير فني لبرشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي ونجح في تحقيق الفوز 12 مرة عليهم.



كما شددت التقارير الصحفية على أن جوارديولا حقق نفس النجاح أمام ريال مدريد إذ فاز في 12 مباراة من 21 لقاء.

ترتيب مانشستر سيتي واليونايتد في الدوري الإنجليزي

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي رفع رصيده بعد الفوز على نظيره نادي مانشستر يونايتد إلى النقطة 20 في الوصافة في حين تجمد رصيد الشياطين الحمر عند النقطة 12 في المركز السادس.