بوتين يقدم للدوما معاهدات ضم الأقاليم الأوكرانية للتصديق والمحكمة الدستورية تقبل الإنضمام

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (أ ش أ):

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد المعاهدات الأربع بشأن انضمام الأقاليم الأربعة الجديدة إلى روسيا لمجلس الدوما للتصديق عليها، وفقًا لقاعدة بيانات دوما على الإنترنت.

وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية أن الاتفاقيات الدولية تحدد حدود المناطق الجديدة، من بين أمور أخرى، وستحدد حدود الأقاليم بالحدود "التي كانت قائمة يوم تأسيسها ويوم انضمامها إلى روسيا"، وتصبح الحدود المتاخمة لدولة أجنبية هي حدود الدولة الجديدة للاتحاد الروسي.

ومن المقرر أن يراجع مجلس الدوما هذه المعاهدات غدا الاثنين، وسيقوم مجلس الاتحاد بمراجعتها في اليوم التالي.

ووافقت المحكمة الدستورية الروسية في وقت سابق اليوم على معاهدات انضمام لوهانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون وفقا لمعاهدات الانضمام إلى روسيا.