ارتفاع عدد وفيات إعصار إيان في فلوريدا

ارتفع عدد القتلى في فلوريدا بشكل حاد جراء إعصار إيان، حيث قتل ما يقرب من أربعين شخصًا، وكانت الأكثر تضررًا من إعصار الفئة 4، وهو أحد أقوى إعصار هبط في الولايات المتحدة.

عزل الناس

وتركت الطرق التي غمرتها المياه والجسور، التي جرفتها المياه المؤدية إلى الجزر الحاجزة الكثير من الناس معزولين، وسط خدمة الهواتف المحمولة المحدودة ونقص المرافق الأساسية، مثل المياه والكهرباء والإنترنت.

وقال حاكم فلوريدا رون ديسانتيس إن رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك كان يوفر حوالي 120 قمراً صناعياً من ستارلينك «للمساعدة في سد بعض مشكلات الاتصال». وستوفر Starlink، وهو نظام إنترنت قائم على الأقمار الصناعية أنشأه Musk›s SpaceX، اتصالاً عالي السرعة.

وكانت مرافق فلوريدا تعمل على استعادة الطاقة، وظل ما يقرب من 850 ألف منزل وشركة بدون كهرباء، وبانخفاض عن ذروة بلغت 2.67 مليون.

تم تأكيد وفاة ما لا يقل عن 54 شخصًا: 47 في فلوريدا وأربعة في نورث كارولينا وثلاثة في كوبا. وانجرفت العاصفة شمالًا ومن المتوقع أن تتساقط الأمطار على أجزاء من فيرجينيا، ووست فيرجينيا وماريلاند وجنوب بنسلفانيا، وفقًا للمركز الوطني للأعاصير، الذي حذر من احتمال حدوث فيضانات مفاجئة.

100شخص

وتم إنقاذ أكثر من 1000 شخص من المناطق، التي غمرتها الفيضانات على طول الساحل الجنوبي الغربي لفلوريدا فقط، حسبما قال دانييل هوكانسون، وهو جنرال من فئة الأربع نجوم ورئيس الحرس الوطني.

وفي واشنطن، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن، سيسافران إلى فلوريدا لكن بيانا مقتضبا لم يكشف عن أي تفاصيل بشأن الزيارة المزمعة.

مجموعة متطوعين

ودمرت العاصفة الجسر المؤدي إلى جزيرة باين، وهي أكبر جزيرة عازلة قبالة ساحل خليج فلوريدا، وتركت الوصول إليها عن طريق القوارب أو الجو فقط، لذا ذهبت مجموعة المتطوعين Medic Corps، التي تستجيب للكوارث الطبيعية في جميع أنحاء العالم، مع الطيارين والمسعفين والأطباء، من باب إلى باب لسؤال السكان عما إذا كانوا يريدون الإجلاء.

وطار البعض بطائرة هليكوبتر، ووصف الناس رعب المحاصرين في منازلهم مع استمرار ارتفاع المياه.

حصيلة وفياة إعصار إيان

تم تأكيد وفاة ما لا يقل عن 54 شخصًا:

47 في فلوريدا

4 في نورث كارولينا

3 في كوبا